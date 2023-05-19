Глушанкова (Холменкова) Устинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушанкова (Холменкова) Устинья Григорьевна

Место рождения

Дубосище, Глинковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.10.1913

Дата смерти

31.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1913

Отец: Холменков Григорий Иннокентиевич

Мать: Холменкова Евдокия Георгиевна

Дубосище, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Глушанков Николай Степанович

Отец ребёнка: Глушанков Степан Самуилович

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Антонина Степановна

Отец ребёнка: Глушанков Степан Самуилович

Рождение ребёнка
Между 1936 и 1938

Дочь: Глушанкова Анна Степановна

Отец ребёнка: Глушанков Степан Самуилович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Галина Степановна

Отец ребёнка: Глушанков Степан Самуилович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Сафронова Мария Степановна

Отец ребёнка: Глушанков Степан Самуилович

Рождение ребёнка
10.07.1947

Сын: Глушанков Николай Степанович

Отец ребёнка: Глушанков Степан Самуилович

Шалыгино
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.01.1994
Смоленск