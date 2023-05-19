Глушанкова (Холменкова) Устинья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1913
Дата смерти31.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1913
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Глушанков Николай Степанович
Отец ребёнка: Глушанков Степан Самуилович
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Антонина Степановна
Отец ребёнка: Глушанков Степан Самуилович
Рождение ребёнка
Между 1936 и 1938
Дочь: Глушанкова Анна Степановна
Отец ребёнка: Глушанков Степан Самуилович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Галина Степановна
Отец ребёнка: Глушанков Степан Самуилович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Сафронова Мария Степановна
Отец ребёнка: Глушанков Степан Самуилович
Рождение ребёнка
10.07.1947
Сын: Глушанков Николай Степанович
Отец ребёнка: Глушанков Степан Самуилович
Шалыгино
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.01.1994
Смоленск