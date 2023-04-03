Глушанков Степан Самуилович
Место рожденияШалыгино
Дата рождения05.03.1910
Дата смерти10.07.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1910
Шалыгино
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Глушанков Николай Степанович
Мать ребёнка: Глушанкова Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Антонина Степановна
Мать ребёнка: Глушанкова Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1936 и 1938
Дочь: Глушанкова Анна Степановна
Мать ребёнка: Глушанкова Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Галина Степановна
Мать ребёнка: Глушанкова Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Сафронова Мария Степановна
Мать ребёнка: Глушанкова Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
10.07.1947
Сын: Глушанков Николай Степанович
Мать ребёнка: Глушанкова Устинья Григорьевна
Шалыгино
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.07.1966