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Глушанков Степан Самуилович

Место рождения

Шалыгино

Дата рождения

05.03.1910

Дата смерти

10.07.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1910

Отец: Глушанков Самуил Филимонович

Мать: Глушанкова Мавра Тихоновна

Шалыгино
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Глушанков Николай Степанович

Мать ребёнка: Глушанкова Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Антонина Степановна

Мать ребёнка: Глушанкова Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Между 1936 и 1938

Дочь: Глушанкова Анна Степановна

Мать ребёнка: Глушанкова Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Галина Степановна

Мать ребёнка: Глушанкова Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Сафронова Мария Степановна

Мать ребёнка: Глушанкова Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
10.07.1947

Сын: Глушанков Николай Степанович

Мать ребёнка: Глушанкова Устинья Григорьевна

Шалыгино
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.07.1966