Глушанкова (Фролова) Мавра Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушанкова (Фролова) Мавра Тихоновна

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Место рождения

Деревня Дубасищи Дубасищенской волости

Дата рождения

26.04.1886

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1886

Отец: Тихон Фомич

Мать: Прасковья Меркурьевна

Деревня Дубасищи Дубасищенской волости
Бракосочетание
05.11.1903

Муж: Глушанков Самуил Филимонович

Дубосище, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1910

Сын: Глушанков Степан Самуилович

Отец ребёнка: Глушанков Самуил Филимонович

Шалыгино
Рождение ребёнка
1910

Сын: Глушанков Павел Самуилович

Отец ребёнка: Глушанков Самуил Филимонович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Глушанков Николай Самуилович

Отец ребёнка: Глушанков Самуил Филимонович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анна Самуиловна

Отец ребёнка: Глушанков Самуил Филимонович

Рождение ребёнка
14.08.1927

Сын: Глушанков Дмитрий Самуилович

Отец ребёнка: Глушанков Самуил Филимонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Самуиловна

Отец ребёнка: Глушанков Самуил Филимонович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
с. Дубосище
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