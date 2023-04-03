Глушанкова (Фролова) Мавра Тихоновна
Место рожденияДеревня Дубасищи Дубасищенской волости
Дата рождения26.04.1886
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1886
Отец: Тихон Фомич
Мать: Прасковья Меркурьевна
Деревня Дубасищи Дубасищенской волости
Бракосочетание
05.11.1903
Дубосище, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1910
Сын: Глушанков Степан Самуилович
Отец ребёнка: Глушанков Самуил Филимонович
Шалыгино
Рождение ребёнка
1910
Сын: Глушанков Павел Самуилович
Отец ребёнка: Глушанков Самуил Филимонович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Глушанков Николай Самуилович
Отец ребёнка: Глушанков Самуил Филимонович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анна Самуиловна
Отец ребёнка: Глушанков Самуил Филимонович
Рождение ребёнка
14.08.1927
Сын: Глушанков Дмитрий Самуилович
Отец ребёнка: Глушанков Самуил Филимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Самуиловна
Отец ребёнка: Глушанков Самуил Филимонович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
с. Дубосище