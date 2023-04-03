Холменкова Евдокия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1879 и 1881
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1879 и 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1906
Дочь: Глушанкова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Холменков Григорий Иннокентиевич
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1906
Дочь: Коршунова Васта Григорьевна
Отец ребёнка: Холменков Григорий Иннокентиевич
Рождение ребёнка
14.10.1913
Дочь: Глушанкова Устинья Григорьевна
Отец ребёнка: Холменков Григорий Иннокентиевич
Дубосище, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1926