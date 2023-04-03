Холменкова Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холменкова Евдокия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1879 и 1881

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1879 и 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1902 и 1906

Дочь: Глушанкова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Холменков Григорий Иннокентиевич

Рождение ребёнка
Между 1902 и 1906

Дочь: Коршунова Васта Григорьевна

Отец ребёнка: Холменков Григорий Иннокентиевич

Рождение ребёнка
14.10.1913

Дочь: Глушанкова Устинья Григорьевна

Отец ребёнка: Холменков Григорий Иннокентиевич

Дубосище, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1926
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