Холменков Григорий Иннокентиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1879 и 1881
Дата смертиОколо 1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1879 и 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1906
Дочь: Глушанкова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Холменкова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1906
Дочь: Коршунова Васта Григорьевна
Мать ребёнка: Холменкова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
14.10.1913
Дочь: Глушанкова Устинья Григорьевна
Мать ребёнка: Холменкова Евдокия Георгиевна
Дубосище, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Около 1927
Жена: Елизавета
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1951