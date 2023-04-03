Холменков Григорий Иннокентиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холменков Григорий Иннокентиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1879 и 1881

Дата смерти

Около 1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1879 и 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1902 и 1906

Дочь: Глушанкова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Холменкова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
Между 1902 и 1906

Дочь: Коршунова Васта Григорьевна

Мать ребёнка: Холменкова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
14.10.1913

Дочь: Глушанкова Устинья Григорьевна

Мать ребёнка: Холменкова Евдокия Георгиевна

Дубосище, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Около 1927

Жена: Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1951
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