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Булгакова Раиса Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булгаков Фёдор Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мороз) Флора Константиновна

Отец ребёнка: Мороз Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мороз Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Булгакова) Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Булгаков Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булгаков Фёдор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель ВПШ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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