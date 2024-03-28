Булгакова Раиса Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булгаков Фёдор Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мороз) Флора Константиновна
Отец ребёнка: Мороз Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Булгакова) Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Булгаков Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель ВПШ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно