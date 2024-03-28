Мороз Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мороз Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мороз) Флора Константиновна

Мать ребёнка: Булгакова Раиса Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булгакова Раиса Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Ректор ВПШ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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