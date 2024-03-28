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Булгаков Фёдор Иванович

Место рождения

станица Прасковейская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Булгакова) Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Булгакова Раиса Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булгакова Раиса Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Булгакова) Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булгакова Раиса Фёдоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
мельник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Марьина (Булгакова) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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