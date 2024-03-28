Булгаков Фёдор Иванович
Место рождениястаница Прасковейская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Булгакова) Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Булгакова Раиса Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булгаков Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Булгакова) Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булгакова Раиса Фёдоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
мельник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Марьина (Булгакова) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно