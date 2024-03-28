(Булгакова) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Булгакова) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булгаков Фёдор Иванович

Мать: Булгакова Раиса Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ржевский Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржевский Валерий Георгиевич

Отец ребёнка: Ржевский Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржевский Георгий

Смерть
Неизвестно

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