(Булгакова) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булгаков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ржевский Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ржевский Валерий Георгиевич
Отец ребёнка: Ржевский Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ржевский Георгий
Смерть
Неизвестно