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Афанасий Леонов

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: ?

Мать: ?

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Семён Афанасиев

Мать ребёнка: Екатерина Петрова

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1796

Дочь: Анна Афанасиева

Мать ребёнка: Екатерина Петрова

д.Дубровские Старины
Бракосочетание
30.01.1800

Жена: Екатерина Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.09.1801

Сын: Кодрат Афанасиев

Мать ребёнка: Екатерина Демидова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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