Афанасий Леонов
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Семён Афанасиев
Мать ребёнка: Екатерина Петрова
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1796
Дочь: Анна Афанасиева
Мать ребёнка: Екатерина Петрова
д.Дубровские Старины
Бракосочетание
30.01.1800
Жена: Екатерина Демидова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.09.1801
Сын: Кодрат Афанасиев
Мать ребёнка: Екатерина Демидова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно