Семён Афанасиев
Место рожденияд.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Афанасий Леонов
Мать: Екатерина Петрова
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.09.1806
Жена: Ульяния Никитина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно