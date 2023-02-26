Семён Афанасиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Афанасиев

Семён Афанасиев

avatar

Место рождения

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1778 г.р.

Мать

До 1782 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Афанасий Леонов

Мать: Екатерина Петрова

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.09.1806

Жена: Ульяния Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close