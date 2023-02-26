Екатерина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиДо 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Семён Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Леонов
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1796
Дочь: Анна Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Леонов
д.Дубровские Старины
Смерть
До 1801