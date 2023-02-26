Екатерина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

До 1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Семён Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Леонов

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1796

Дочь: Анна Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Леонов

д.Дубровские Старины
Смерть
До 1801
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