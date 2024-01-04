Лунькова (Батюкова) Мария Филипповна
Место рождения
Дата рождения07.04.1875
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1875
Крещение
11.04.1875
Бракосочетание
20.11.1896
Рождение ребёнка
27.08.1897
Дочь: Щерина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Луньков Николай 2-Й Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1904
Отец ребёнка: Луньков Николай 2-Й Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1907
Сын: Луньков Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Луньков Николай 2-Й Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1909
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Луньков Николай 2-Й Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1912
Дочь: Весова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Луньков Николай 2-Й Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1960
Похороны
Неизвестно
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область