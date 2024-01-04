Лунькова (Батюкова) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунькова (Батюкова) Мария Филипповна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.04.1875

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1875

Отец: Батюков Филипп Антонович

Мать: Батюкова Александра Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.04.1875
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
20.11.1896

Муж: Луньков Николай 2-Й Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
27.08.1897

Дочь: Щерина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Луньков Николай 2-Й Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1904

Сын: Луньков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Луньков Николай 2-Й Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.04.1907

Сын: Луньков Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Луньков Николай 2-Й Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1909

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Луньков Николай 2-Й Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.06.1912

Дочь: Весова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Луньков Николай 2-Й Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1960
Похороны
Неизвестно
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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