Весова (Лунькова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Весова (Лунькова) Ольга Николаевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.06.1912

Дата смерти

После 13.11.1967

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1876 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1912

Отец: Луньков Николай Иванович

Мать: Лунькова Мария Филипповна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.06.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Алексей Филиппович Батюков, Агриппина Ивановна Лунькова
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 13.11.1967
в метрике отметка о выдаче свидетельства
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