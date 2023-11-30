Весова (Лунькова) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.06.1912
Дата смертиПосле 13.11.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1912
Крещение
22.06.1912
Восприемники: Алексей Филиппович Батюков, Агриппина Ивановна Лунькова
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 13.11.1967
в метрике отметка о выдаче свидетельства