Щерина (Лунькова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.08.1897
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1897
Крещение
29.08.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Семён Филиппович Батюков, Евдокия Ивановна Лунькова
Восприемник
11.06.1912
Ольга Семёновна Батюкова
Бракосочетание
21.10.1917
Поручители по жениху: Ибрягимов и Александр Елясин (их несколько) По невесте: Луньков и Клюкин
Рождение ребёнка
21.08.1918
Отец ребёнка: Щерин Иван Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920