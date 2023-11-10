Щерина (Лунькова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щерина (Лунькова) Анна Николаевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.08.1897

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1897

Отец: Луньков Николай Иванович

Мать: Лунькова Мария Филипповна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.08.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Семён Филиппович Батюков, Евдокия Ивановна Лунькова
Восприемник
11.06.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Ольга Семёновна Батюкова
Бракосочетание
21.10.1917

Муж: Щерин Иван Дмитриевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Ибрягимов и Александр Елясин (их несколько) По невесте: Луньков и Клюкин
Рождение ребёнка
21.08.1918

Сын: Щерин Александр Иванович

Отец ребёнка: Щерин Иван Дмитриевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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