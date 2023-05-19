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Михайлова Надежда Васильевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ирина Прохоровна

Отец ребёнка: Михайлов Прохор Никитич

Рождение ребёнка
08.06.1835

Сын: Михайлов Федор Прохорович

Отец ребёнка: Михайлов Прохор Никитич

Рождение ребёнка
06.11.1838

Дочь: Матрона Прохоровна

Отец ребёнка: Михайлов Прохор Никитич

Рождение ребёнка
06.06.1841

Сын: Михайлов Федор Прохорович

Отец ребёнка: Михайлов Прохор Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Прохор Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно