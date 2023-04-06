Михайлов Прохор Никитич
Место рождения
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: Михайлов Никита Филатович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ирина Прохоровна
Мать ребёнка: Михайлова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
08.06.1835
Сын: Михайлов Федор Прохорович
Мать ребёнка: Михайлова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
06.11.1838
Дочь: Матрона Прохоровна
Мать ребёнка: Михайлова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
06.06.1841
Сын: Михайлов Федор Прохорович
Мать ребёнка: Михайлова Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно