Даниил
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти01.08.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1807
Сын: Данчуков Иван
Мать ребёнка: Федосия
Рождение ребёнка
27.06.1809
Сын: Данчуков Петр
Мать ребёнка: Федосия
Рождение ребёнка
05.03.1813
Сын: Данчуков Василий
Мать ребёнка: Федосия
Рождение ребёнка
1816
Сын: Данчуков Димитрий
Мать ребёнка: Федосия
Рождение ребёнка
1817
Сын: Данчуков Ефрем
Мать ребёнка: Федосия
Рождение ребёнка
12.03.1820
Сын: Данчуков Алексей
Мать ребёнка: Федосия
Смерть
01.08.1845
Причина смерти: Старость
Похороны
Неизвестно
Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область