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Даниил

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Место рождения

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1770

Дата смерти

01.08.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Егор

Мать: Фекла

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
28.02.1804

Жена: Федосия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
27.01.1807

Сын: Данчуков Иван

Мать ребёнка: Федосия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
27.06.1809

Сын: Данчуков Петр

Мать ребёнка: Федосия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.03.1813

Сын: Данчуков Василий

Мать ребёнка: Федосия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Данчуков Димитрий

Мать ребёнка: Федосия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Данчуков Ефрем

Мать ребёнка: Федосия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
12.03.1820

Сын: Данчуков Алексей

Мать ребёнка: Федосия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
01.08.1845
Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Причина смерти: Старость
Похороны
Неизвестно
Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
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