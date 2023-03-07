Данчуков Димитрий
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.01.1841
Жена: Данчуков Параскева
Рождение ребёнка
07.01.1842
Сын: Данчуков Иван
Мать ребёнка: Данчуков Параскева
Рождение ребёнка
05.06.1844
Сын: Данчуков Варнава
Мать ребёнка: Данчуков Параскева
Рождение ребёнка
01.09.1846
Сын: Данчуков Семен
Мать ребёнка: Данчуков Параскева
Рождение ребёнка
28.11.1848
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Данчуков Параскева
Рождение ребёнка
16.10.1851
Сын: Данчуков Осип
Мать ребёнка: Данчуков Параскева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Данчуков Григорий
Мать ребёнка: Данчуков Дарья
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Данчуков Параскева
Рождение ребёнка
1859
Сын: Данчуков Иван
Мать ребёнка: Данчуков Дарья
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Аграфена
Мать ребёнка: Данчуков Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данчуков Дарья
Смерть
После 1863