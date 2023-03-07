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Данчуков Димитрий

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Место рождения

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1863

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Даниил

Мать: Федосия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
29.01.1841

Жена: Данчуков Параскева

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
07.01.1842

Сын: Данчуков Иван

Мать ребёнка: Данчуков Параскева

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.06.1844

Сын: Данчуков Варнава

Мать ребёнка: Данчуков Параскева

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.09.1846

Сын: Данчуков Семен

Мать ребёнка: Данчуков Параскева

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
28.11.1848

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Данчуков Параскева

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
16.10.1851

Сын: Данчуков Осип

Мать ребёнка: Данчуков Параскева

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Данчуков Григорий

Мать ребёнка: Данчуков Дарья

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Данчуков Параскева

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Данчуков Иван

Мать ребёнка: Данчуков Дарья

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Аграфена

Мать ребёнка: Данчуков Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данчуков Дарья

Смерть
После 1863
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