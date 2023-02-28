Данчуков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанчуков Алексей

Данчуков Алексей

avatar

Место рождения

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

12.03.1820

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1820

Отец: Даниил

Мать: Федосия

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
До 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close