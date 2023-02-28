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Данчуков Алексей
Данчуков Алексей
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Место рождения
Сюрга
, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Дата рождения
12.03.1820
Дата смерти
До 1858
Пол
Мужской
Отец
Даниил
1770 г.р.
Мать
Федосия
1787 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1820
Отец:
Даниил
Мать:
Федосия
Сюрга
, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
До 1858
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