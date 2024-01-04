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Куцко Иван Иванович

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Место рождения

Вулька-Обровская, Ивацевичский район, Брестская область

Дата рождения

20.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1950

Отец: Куцко Иван Николаевич

Мать: Куцко Мария Максимовна

Вулька-Обровская, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.03.1977

Дочь: Колесникович Елена Ивановна

Мать ребёнка: Куцко Алла Григорьевна

Широкое, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
02.12.1981

Дочь: Куцко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Куцко Алла Григорьевна

Ивацевичи, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.04.1988

Сын: Куцко Иван Иванович

Мать ребёнка: Куцко Алла Григорьевна

Оброво, Ивацевичский район, Брестская область
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