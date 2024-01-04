Куцко Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения20.02.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1950
Отец: Куцко Иван Николаевич
Мать: Куцко Мария Максимовна
Рождение ребёнка
02.03.1977
Дочь: Колесникович Елена Ивановна
Мать ребёнка: Куцко Алла Григорьевна
Широкое, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
02.12.1981
Дочь: Куцко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Куцко Алла Григорьевна
Ивацевичи, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.04.1988
Сын: Куцко Иван Иванович
Мать ребёнка: Куцко Алла Григорьевна
Оброво, Ивацевичский район, Брестская область