Колесникович (Куцко) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.2002
Сын: Колесникович Артем Павлович
Отец ребёнка: Колесникович Павел Павлович
Рождение ребёнка
29.09.2005
Сын: Колесникович Роман Павлович
Отец ребёнка: Колесникович Павел Павлович
Рождение ребёнка
30.05.2007
Дочь: Колесникович Ирина Павловна
Отец ребёнка: Колесникович Павел Павлович
Рождение ребёнка
08.07.2020
Сын: Колесникович Матвей Павлович
Отец ребёнка: Колесникович Павел Павлович