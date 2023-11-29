Колесникович (Куцко) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникович (Куцко) Елена Ивановна

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Место рождения

Широкое, Дніпропетровська область

Дата рождения

02.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1977

Отец: Куцко Иван Иванович

Мать: Куцко (Чернявская) Алла Григорьевна

Широкое, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесникович Павел Павлович

Рождение ребёнка
25.12.2002

Сын: Колесникович Артем Павлович

Отец ребёнка: Колесникович Павел Павлович

Рождение ребёнка
29.09.2005

Сын: Колесникович Роман Павлович

Отец ребёнка: Колесникович Павел Павлович

Рождение ребёнка
30.05.2007

Дочь: Колесникович Ирина Павловна

Отец ребёнка: Колесникович Павел Павлович

Рождение ребёнка
08.07.2020

Сын: Колесникович Матвей Павлович

Отец ребёнка: Колесникович Павел Павлович

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