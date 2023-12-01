Колесникович Павел Павлович
Место рождения
Дата рождения29.12.1977
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.2002
Сын: Колесникович Артем Павлович
Мать ребёнка: Колесникович (Куцко) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.2005
Сын: Колесникович Роман Павлович
Мать ребёнка: Колесникович (Куцко) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
30.05.2007
Дочь: Колесникович Ирина Павловна
Мать ребёнка: Колесникович (Куцко) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.2020
Сын: Колесникович Матвей Павлович
Мать ребёнка: Колесникович (Куцко) Елена Ивановна