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Колесникович Павел Павлович

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Место рождения

Пинск, Брестская область

Дата рождения

29.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1977

Отец: Колесникович Павел

Мать: Колесникович Екатерина Мироновна

Пинск, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникович (Куцко) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.2002

Сын: Колесникович Артем Павлович

Мать ребёнка: Колесникович (Куцко) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.2005

Сын: Колесникович Роман Павлович

Мать ребёнка: Колесникович (Куцко) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
30.05.2007

Дочь: Колесникович Ирина Павловна

Мать ребёнка: Колесникович (Куцко) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
08.07.2020

Сын: Колесникович Матвей Павлович

Мать ребёнка: Колесникович (Куцко) Елена Ивановна

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