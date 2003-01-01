Куцко Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1923
Дата смерти?.01.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1923
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1950
Сын: Куцко Иван Иванович
Отец ребёнка: Куцко Иван Николаевич
Вулька-Обровская, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
20.09.1955
Дочь: Медведенко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Куцко Иван Николаевич
Смерть
?.01.2003