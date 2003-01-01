Куцко Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куцко Мария Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1923

Дата смерти

?.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1923

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1950

Сын: Куцко Иван Иванович

Отец ребёнка: Куцко Иван Николаевич

Вулька-Обровская, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
20.09.1955

Дочь: Медведенко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Куцко Иван Николаевич

Смерть
?.01.2003
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