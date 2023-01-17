агрогородок Вулька-Обровская, агрогородок Вулька-Обровская, Ивацевичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Вулька-Обровская

Ивацевичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Гичицкая волость
479. Волька-Обровская, село бывшее государственное, дворов 48, жителей 375, церковь православная, питейный дом

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Гичицкая волость
Волька-ОбровскаяСело704217844Коссово

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ивацевичский район, Житлинский сельсовет
аг. Вулька-Обровская282
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