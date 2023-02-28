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Сальников Макарий Гуриевич

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

13.04.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Сальников Гур Ефимович

Мать: Сальникова Домна Мартинова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.10.1874 ст.

Жена: Сальникова Мария Владимировна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Крупочкина Анна Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Сальников Василий Макариевич

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.01.1887

Сын: Сальников Григорий Макарович

Мать ребёнка: Сальникова Мария Владимировна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.03.1892 ст.

Сын: Сальников Георгий Макарович

Мать ребёнка: Сальникова Мария Владимировна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
13.04.1893 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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