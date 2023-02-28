Сальников Макарий Гуриевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти13.04.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Сальников Гур Ефимович
Бракосочетание
30.10.1874 ст.
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Крупочкина Анна Макаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Сальников Василий Макариевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1887
Сын: Сальников Григорий Макарович
Мать ребёнка: Сальникова Мария Владимировна
Рождение ребёнка
28.03.1892 ст.
Сын: Сальников Георгий Макарович
Мать ребёнка: Сальникова Мария Владимировна
Смерть
13.04.1893 ст.