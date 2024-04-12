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Сальников Гур Ефимов

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Сальников Ефим Петров

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.11.1855 ст.

Жена: Сальникова Домна Мартинова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сальников Макарий Гуриевич

Мать ребёнка: Сальникова Домна Мартинова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1864 ст.

Дочь: Сальникова Анна Гуриевна

Мать ребёнка: Сальникова Домна Мартинова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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