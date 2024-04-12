Сальников Гур Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Сальников Ефим Петров
Бракосочетание
11.11.1855 ст.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сальников Макарий Гуриевич
Мать ребёнка: Сальникова Домна Мартинова
Рождение ребёнка
25.07.1864 ст.
Дочь: Сальникова Анна Гуриевна
Мать ребёнка: Сальникова Домна Мартинова
Смерть
Неизвестно