Сальников Григорий Макарович
Место рождения
Дата рождения29.01.1887
Дата смерти27.06.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1887
Рождение ребёнка
11.08.1907 ст.
Сын: Сальников Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: Сальникова Устина Матвеевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Сальников Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1938
Бутово, Ленинский муниципальный район, Московская область