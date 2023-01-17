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Сальников Григорий Макарович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

29.01.1887

Дата смерти

27.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1887

Отец: Сальников Макарий Гуриевич

Мать: Сальникова Мария Владимировна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.08.1907 ст.

Сын: Сальников Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Сальникова Устина Матвеевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Сальников Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Устина Матвеевна

Смерть
27.06.1938
Бутово, Ленинский муниципальный район, Московская область
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