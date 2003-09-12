Москвина (Мосягина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвина (Мосягина) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1938

Дата смерти

12.09.2003

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1938

Отец: Мосягин Александр Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москвин Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.09.2003
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