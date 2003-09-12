Москвина (Мосягина) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1938
Дата смерти12.09.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1938
Отец: Мосягин Александр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москвин Сергей Владимирович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.09.2003