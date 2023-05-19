Никон Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикон Сергеевич

Никон Сергеевич

Место рождения

Пирогово, Боровецкая волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Сергей Васильевич

Мать: Марина Васильевна

Пирогово, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Пелагия Никоновна

Мать ребёнка: Анна Степановна

Пирогово, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Степановна

Смерть
Неизвестно