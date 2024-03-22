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Сергей Васильевич

Место рождения

Пирогово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#306
Рождение ребёнка
1762

Сын: Никон Сергеевич

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Бракосочетание
Около 1762

Жена: Марина Васильевна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1764

Сын: Исак Сергеевич

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1766

Сын: Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1773

Сын: Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Парасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена Сергеевна

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Упоминание
1794
Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 477.
Упоминание
1807
Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 706.
Смерть
Неизвестно
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