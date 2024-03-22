Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1742
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#306
Рождение ребёнка
1762
Сын: Никон Сергеевич
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Бракосочетание
Около 1762
Жена: Марина Васильевна
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1764
Сын: Исак Сергеевич
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1766
Сын: Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1773
Сын: Семен Сергеевич
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Парасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена Сергеевна
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 477.
Упоминание
1807
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 706.
Смерть
Неизвестно