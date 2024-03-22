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Марина Васильевна

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Вычислено 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743

Отец: Василий Дементьевич

Мать: Наталья Дмитриева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1755
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Место жительства
С 1760
Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#306
Рождение ребёнка
1762

Сын: Никон Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Васильевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Бракосочетание
Около 1762

Муж: Сергей Васильевич

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1764

Сын: Исак Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Васильевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1766

Сын: Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Васильевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Васильевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1773

Сын: Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Васильевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Парасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Васильевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Васильевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Упоминание
1794
Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 477.
Смерть
Неизвестно
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