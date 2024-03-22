Марина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743
Отец: Василий Дементьевич
Мать: Наталья Дмитриева
Упоминание
1755
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Место жительства
С 1760
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#306
Рождение ребёнка
1762
Сын: Никон Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Васильевич
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Бракосочетание
Около 1762
Муж: Сергей Васильевич
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1764
Сын: Исак Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Васильевич
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1766
Сын: Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Васильевич
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Васильевич
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1773
Сын: Семен Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Васильевич
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Парасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Васильевич
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Васильевич
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 477.
Смерть
Неизвестно