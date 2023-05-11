Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Степановна

Место рождения

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Пелагия Никоновна

Отец ребёнка: Никон Сергеевич

Пирогово, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никон Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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