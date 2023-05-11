Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Пелагия Никоновна
Отец ребёнка: Никон Сергеевич
Пирогово, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никон Сергеевич
Смерть
Неизвестно