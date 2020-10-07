Мельниченко Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельниченко Валентина Петровна

Мельниченко Валентина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1935

Дата смерти

07.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1935

Отец: Устьянцев Петр Викулович

Мать: Устьянцева Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
08.03.1958

Сын: Мельниченко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
20.02.1961

Дочь: Рева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
06.08.1963

Дочь: Брошеван Марина Ивановна

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниченко Иван Игнатьевич

Смерть
07.10.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close