Мельниченко Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1935
Дата смерти07.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1935
Рождение ребёнка
08.03.1958
Сын: Мельниченко Сергей Иванович
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.02.1961
Дочь: Рева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
06.08.1963
Дочь: Брошеван Марина Ивановна
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.2020