Устьянцева (Сонина) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устьянцева (Сонина) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1907

Дата смерти

25.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.36

Сын: Устьянцев Александр Петрович

Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович

Рождение
05.12.1907

Отец: Сонин Василий Григорьевич

Мать: Сонина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Назаренко Нина Петровна

Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович

Рождение ребёнка
15.10.1928

Дочь: Панасенко Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович

Рождение ребёнка
17.06.1935

Дочь: Мельниченко Валентина Петровна

Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович

Рождение ребёнка
20.08.1937

Дочь: Волкова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Зенченко Галина Петровна

Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович

Рождение ребёнка
26.08.1942

Дочь: Романова Раиса Петровна

Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович

Рождение ребёнка
09.11.1947

Сын: Устьянцев Василий Петрович

Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович

Рождение ребёнка
03.07.1953

Сын: Устьянцев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович

Смерть
25.03.1983