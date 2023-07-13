Устьянцева (Сонина) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1907
Дата смерти25.03.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.36
Сын: Устьянцев Александр Петрович
Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович
Рождение
05.12.1907
Рождение ребёнка
27.12.1926
Дочь: Назаренко Нина Петровна
Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович
Рождение ребёнка
15.10.1928
Дочь: Панасенко Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович
Рождение ребёнка
17.06.1935
Дочь: Мельниченко Валентина Петровна
Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович
Рождение ребёнка
20.08.1937
Дочь: Волкова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Зенченко Галина Петровна
Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович
Рождение ребёнка
26.08.1942
Дочь: Романова Раиса Петровна
Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович
Рождение ребёнка
09.11.1947
Сын: Устьянцев Василий Петрович
Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович
Рождение ребёнка
03.07.1953
Сын: Устьянцев Алексей Петрович
Отец ребёнка: Устьянцев Петр Викулович
Смерть
25.03.1983