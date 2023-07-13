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Устьянцев Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1953

Отец: Устьянцев Петр Викулович

Мать: Устьянцева Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устьянцева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устьянцева Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Устьянцева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устьянцев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Устьянцева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устьянцева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана