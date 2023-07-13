Устьянцев Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1953
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устьянцева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устьянцева Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Устьянцева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устьянцев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Устьянцева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устьянцева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана