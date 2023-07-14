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Мельниченко Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1958

Отец: Мельниченко Иван Игнатьевич

Мать: Мельниченко Валентина Петровна