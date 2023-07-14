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Мельниченко Сергей Иванович
Мельниченко Сергей Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.1958
Пол
Мужской
Отец
Мельниченко Иван Игнатьевич
1935 г.р.
Мать
Мельниченко Валентина Петровна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1958
Отец:
Мельниченко Иван Игнатьевич
Мать:
Мельниченко Валентина Петровна
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