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Рева (Мельниченко) Татьяна Ивановна
Рева (Мельниченко) Татьяна Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.02.1961
Пол
Женский
Отец
Мельниченко Иван Игнатьевич
1935 г.р.
Мать
Мельниченко Валентина Петровна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1961
Отец:
Мельниченко Иван Игнатьевич
Мать:
Мельниченко Валентина Петровна
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