Рева (Мельниченко) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рева (Мельниченко) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1961

Отец: Мельниченко Иван Игнатьевич

Мать: Мельниченко Валентина Петровна