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Коротких Петр Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротких Параскева Кириловна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 3
Рождение ребёнка
04.01.1901

Дочь: Коротких (Коротких) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Коротких Параскева Кириловна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 3_04.01.1901_крещение-09.01.1901 пол_Ж_ запись - 5 род. Татьяна в село Брусенцево у крестьянин Коротких Петр Стефанов и законная жена Параске... Показать все
Смерть
Неизвестно

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