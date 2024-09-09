Коротких Параскева Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 3
Рождение ребёнка
04.01.1901
Дочь: Коротких (Коротких) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Коротких Петр Стефанович
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 3_04.01.1901_крещение-09.01.1901 пол_Ж_ запись - 5 род. Татьяна в село Брусенцево у крестьянин Коротких Петр Стефанов и законная жена Параске... Показать все
Смерть
Неизвестно