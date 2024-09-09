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Коротких (Коротких) Татьяна Петровна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.01.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1901

Отец: Коротких Петр Стефанович

Мать: Коротких Параскева Кириловна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 3_04.01.1901_крещение-09.01.1901 пол_Ж_ запись - 5 род. Татьяна в село Брусенцево у крестьянин Коротких Петр Стефанов и законная жена Параске... Показать все
Крещение
09.01.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 3_04.01.1901_крещение-09.01.1901 пол_Ж_ запись - 5 род. Татьяна в село Брусенцево у крестьянин Коротких Петр Стефанов и законная жена Параске... Показать все
Смерть
Неизвестно

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