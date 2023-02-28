Захаров Даниил Давыдович
Место рождения
Дата рождения07.12.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1845 ст.
Бракосочетание
19.01.1864 ст.
Рождение ребёнка
13.10.1864 ст.
Дочь: Парасковья Данииловна
Мать ребёнка: Захарова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
08.04.1867 ст.
Дочь: Александра Данииловна
Мать ребёнка: Захарова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
14.11.1868 ст.
Мать ребёнка: Захарова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
23.10.1870 ст.
Сын: Захаров Дмитрий Данилович
Мать ребёнка: Захарова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
01.03.1875
Сын: Захаров Григорий Данилович
Мать ребёнка: Захарова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
08.09.1889 ст.
Дочь: Любовь Данииловна
Мать ребёнка: Захарова Ирина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно