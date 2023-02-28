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Захаров Даниил Давыдович

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

07.12.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1845 ст.

Отец: Захаров Давыд Григорьевич

Мать: Захарова Дарья Епифановна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
19.01.1864 ст.

Жена: Захарова Ирина Александровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1864 ст.

Дочь: Парасковья Данииловна

Мать ребёнка: Захарова Ирина Александровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1867 ст.

Дочь: Александра Данииловна

Мать ребёнка: Захарова Ирина Александровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1868 ст.

Сын: Захаров Матвей Данилович

Мать ребёнка: Захарова Ирина Александровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1870 ст.

Сын: Захаров Дмитрий Данилович

Мать ребёнка: Захарова Ирина Александровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1875

Сын: Захаров Григорий Данилович

Мать ребёнка: Захарова Ирина Александровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1889 ст.

Дочь: Любовь Данииловна

Мать ребёнка: Захарова Ирина Александровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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