Захаров Георгий Данилович
Место рождения
Дата рождения12.04.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1881 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Ольга Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1901 ст.
Сын: Захаров Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Захарова Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
07.09.1903 ст.
Сын: Захаров Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Захарова Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
27.10.1905 ст.
Мать ребёнка: Захарова Ольга Антоновна
Крёстные: Шумаковского посёлка казак Константин Васильевич Шумаков и и казачья девица Анна Михайловна Даренских.
Смерть
Неизвестно