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Захаров Георгий Данилович

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

12.04.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1881 ст.

Отец: Захаров Даниил Давыдович

Мать: Захарова (Захарова) Ирина Александровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Ольга Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1901 ст.

Сын: Захаров Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Захарова Ольга Антоновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1903 ст.

Сын: Захаров Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Захарова Ольга Антоновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1905 ст.

Сын: Захаров Яков Георгиевич

Мать ребёнка: Захарова Ольга Антоновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Крёстные: Шумаковского посёлка казак Константин Васильевич Шумаков и и казачья девица Анна Михайловна Даренских.
Смерть
Неизвестно

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