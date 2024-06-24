Захарова (Меркулова) Дарья Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Меркулова) Дарья Епифановна

Место рождения

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

07.11.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
21.01.1842 ст.

Муж: Захаров Давыд Григорьевич

Еманжелинка, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.01.1844

Дочь: (Захарова) Мелания Давыдовна

Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич

Рождение ребёнка
07.12.1845 ст.

Сын: Захаров Даниил Давыдович

Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1848 ст.

Сын: Захаров Павел Давыдович

Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1850 ст.

Сын: Захаров Алексей Давыдович

Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1855 ст.

Сын: Захаров Василий Давыдович

Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич

Рождение ребёнка
08.01.1859 ст.

Дочь: Захарова (Захарова) Татьяна Давыдовна

Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Захаров Пётр Давыдович

Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич

Рождение ребёнка
18.05.1862 ст.

Сын: Захаров Дмитрий Давыдович

Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1864 ст.

Дочь: (Захарова) Устиния Давыдовна

Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1866 ст.

Сын: Захаров Иван Давыдович

Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
07.11.1906 ст.
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: старость | u226o4d466s_366 в факте смерти указана 97 лет

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