Захарова (Меркулова) Дарья Епифановна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти07.11.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1842 ст.
Еманжелинка, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.01.1844
Дочь: (Захарова) Мелания Давыдовна
Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич
Рождение ребёнка
07.12.1845 ст.
Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич
Рождение ребёнка
14.01.1848 ст.
Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич
Рождение ребёнка
11.02.1850 ст.
Сын: Захаров Алексей Давыдович
Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1855 ст.
Сын: Захаров Василий Давыдович
Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич
Рождение ребёнка
08.01.1859 ст.
Дочь: Захарова (Захарова) Татьяна Давыдовна
Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич
Рождение ребёнка
18.05.1862 ст.
Сын: Захаров Дмитрий Давыдович
Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич
Рождение ребёнка
28.09.1864 ст.
Дочь: (Захарова) Устиния Давыдовна
Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич
Рождение ребёнка
23.02.1866 ст.
Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич
Смерть
07.11.1906 ст.
Причина смерти: старость | u226o4d466s_366 в факте смерти указана 97 лет