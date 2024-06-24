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Захаров Пётр Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Захаров Давыд Григорьевич

Мать: Захарова (Меркулова) Дарья Епифановна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
20.01.1880 ст.

Жена: Захарова (Захарова) Ксения Васильевна

Еманжелинка, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
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Бракосочетание
28.09.1883 ст.

Жена: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1884 ст.

Дочь: (Захарова) Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1886 ст.

Сын: Захаров Павел Петрович

Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1887 ст.

Дочь: (Захарова) Елена Петровна

Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1892 ст.

Сын: Захаров Илья Петрович

Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1893 ст.

Дочь: (Захарова) Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1896 ст.

Дочь: (Захарова) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1898 ст.

Сын: Захаров Андрей Петрович

Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1900 ст.

Сын: Захаров Андрей Петрович

Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1902 ст.

Дочь: (Захарова) Надежда Петровна

Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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