Захаров Пётр Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1880 ст.
Еманжелинка, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
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Бракосочетание
28.09.1883 ст.
Рождение ребёнка
11.08.1884 ст.
Дочь: (Захарова) Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
10.01.1886 ст.
Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
25.05.1887 ст.
Дочь: (Захарова) Елена Петровна
Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
19.07.1892 ст.
Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
22.10.1893 ст.
Дочь: (Захарова) Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
06.06.1896 ст.
Дочь: (Захарова) Антонина Петровна
Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
12.08.1898 ст.
Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
15.09.1900 ст.
Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
14.09.1902 ст.
Дочь: (Захарова) Надежда Петровна
Мать ребёнка: Захарова (Шумакова) Анастасия Николаевна
Смерть
Неизвестно