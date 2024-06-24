Захарова (Захарова) Олимпиада Данииловна
Место рождения
Дата рождения15.07.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1878 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1897 ст.
Дочь: (Захарова) Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Захаров Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
14.02.1899 ст.
Дочь: (Захарова) Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Захаров Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
03.11.1904 ст.
Дочь: (Захарова) Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Захаров Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
05.05.1907 ст.
Сын: Захаров Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Захаров Георгий Григорьевич
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Рождение ребёнка
16.04.1911 ст.
Сын: Захаров Кузьма Георгиевич
Отец ребёнка: Захаров Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
25.07.1913 ст.
Сын: Захаров Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Захаров Георгий Григорьевич
Смерть
Неизвестно