Захарова (Захарова) Олимпиада Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Захарова) Олимпиада Данииловна

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

15.07.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1878 ст.

Отец: Захаров Даниил Давыдович

Мать: Захарова (Захарова) Ирина Александровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
28.03.1897 ст.

Дочь: (Захарова) Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Захаров Георгий Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1899 ст.

Дочь: (Захарова) Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Захаров Георгий Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1904 ст.

Дочь: (Захарова) Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Захаров Георгий Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1907 ст.

Сын: Захаров Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Захаров Георгий Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
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Рождение ребёнка
16.04.1911 ст.

Сын: Захаров Кузьма Георгиевич

Отец ребёнка: Захаров Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
25.07.1913 ст.

Сын: Захаров Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Захаров Георгий Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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