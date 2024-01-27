(Loskutoff) Martha Petrovna
Место рожденияРоссия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1847
Дата смерти26.09.1928
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
01.01.1864
Дочь: Popoff Alice Danilovna
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Зиновий Zinavey Михайлович Mikalovich
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Богданов Bogdanov Родион Redzevon Зиновьевич Zinavevich
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Зиновий Zinavey Михайлович Mikalovich
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
14.01.1885
Сын: Богданов Bogdanov Paul Zinavevich
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Зиновий Zinavey Михайлович Mikalovich
Россия
Рождение ребёнка
28.04.1890
Дочь: Mary Zinave
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Зиновий Zinavey Михайлович Mikalovich
Kars, Russia (now Eastern Turkey)
Рождение ребёнка
10.04.1896
Сын: Богданов Bogdanoff Peter Zinavevich
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Зиновий Zinavey Михайлович Mikalovich
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Смерть
26.09.1928
San Francisco, San Francisco, California, USA