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(Loskutoff) Martha Petrovna

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Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1847

Дата смерти

26.09.1928

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Лоскутов (loskutov) Петр Нестер Peotr Маркелович Merkell

Мать: Лоскутова (loskutov) Акулина

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
01.01.1864

Дочь: Popoff Alice Danilovna

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Зиновий Zinavey Михайлович Mikalovich

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Богданов Bogdanov Родион Redzevon Зиновьевич Zinavevich

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Зиновий Zinavey Михайлович Mikalovich

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
14.01.1885

Сын: Богданов Bogdanov Paul Zinavevich

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Зиновий Zinavey Михайлович Mikalovich

Россия
Рождение ребёнка
28.04.1890

Дочь: Mary Zinave

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Зиновий Zinavey Михайлович Mikalovich

Kars, Russia (now Eastern Turkey)
Рождение ребёнка
10.04.1896

Сын: Богданов Bogdanoff Peter Zinavevich

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Зиновий Zinavey Михайлович Mikalovich

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Смерть
26.09.1928
San Francisco, San Francisco, California, USA
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