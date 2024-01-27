Лоскутова (Loskutov) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Loskutov) Акулина

Место рождения

Russia

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Martha Petrovna

Отец ребёнка: Лоскутов (loskutov) Петр Нестер Peotr Маркелович Merkell

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 26 лет жила с мужем в Новосаратовке, детей не было.
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Мария Нестеровна

Отец ребёнка: Лоскутов (loskutov) Петр Нестер Peotr Маркелович Merkell

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
Russia
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