Лоскутова (Loskutov) Акулина
Место рожденияRussia
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1847
Дочь: Martha Petrovna
Отец ребёнка: Лоскутов (loskutov) Петр Нестер Peotr Маркелович Merkell
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 26 лет жила с мужем в Новосаратовке, детей не было.
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Мария Нестеровна
Отец ребёнка: Лоскутов (loskutov) Петр Нестер Peotr Маркелович Merkell
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
Russia