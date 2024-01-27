Богданов Bogdanov Родион Redzevon Зиновьевич Zinavevich
Место рожденияРоссия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1868
Дата смертиОколо 1911
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
15.02.1901
Сын: Богданов Bogdanov Peter Redzevonovich
Мать ребёнка: Mary Irenia
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
01.01.1989
Дочь: Augusta Redzevonovna
Мать ребёнка: Mary Irenia
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Mary Irenia
Смерть
Около 1911
San Francisco, San Francisco, California, USA