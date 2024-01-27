Богданов Bogdanov Родион Redzevon Зиновьевич Zinavevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Bogdanov Родион Redzevon Зиновьевич Zinavevich

Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Около 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Богданов Bogdanoff Зиновий Zinavey Михайлович Mikalovich

Мать: Martha Petrovna

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
15.02.1901

Сын: Богданов Bogdanov Peter Redzevonovich

Мать ребёнка: Mary Irenia

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
01.01.1989

Дочь: Augusta Redzevonovna

Мать ребёнка: Mary Irenia

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mary Irenia

Смерть
Около 1911
San Francisco, San Francisco, California, USA
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