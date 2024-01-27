Богданов Bogdanov Peter Redzevonovich
Место рожденияRussia Карская обл., с.Ново-Селим
Дата рождения15.02.1901
Дата смерти04.05.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1901
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
28.07.1920
Дочь: Metchikoff Nell Peter (Nellie)
Мать ребёнка: Dunya Ivanovna
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
12.06.1923
Дочь: Nora Peter
Мать ребёнка: Dunya Ivanovna
Los Angeles, Los Angeles County, California, USA
Рождение ребёнка
12.06.1923
Дочь: Nora Peter
Мать ребёнка: Dunya Ivanovna
Los Angeles, California
Рождение ребёнка
19.05.1926
Мать ребёнка: Dunya Ivanovna
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
11.03.1932
Сын: Bogdanov John Peter
Мать ребёнка: Dunya Ivanovna
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Dunya Ivanovna
Смерть
04.05.1986
Los Angeles County, California, USA