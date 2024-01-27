Богданов Bogdanov Peter Redzevonovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Bogdanov Peter Redzevonovich

Место рождения

Russia Карская обл., с.Ново-Селим

Дата рождения

15.02.1901

Дата смерти

04.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1901

Отец: Богданов Bogdanov Родион Redzevon Зиновьевич Zinavevich

Мать: Mary Irenia

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
28.07.1920

Дочь: Metchikoff Nell Peter (Nellie)

Мать ребёнка: Dunya Ivanovna

Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
12.06.1923

Дочь: Nora Peter

Мать ребёнка: Dunya Ivanovna

Los Angeles, Los Angeles County, California, USA
Рождение ребёнка
12.06.1923

Дочь: Nora Peter

Мать ребёнка: Dunya Ivanovna

Los Angeles, California
Рождение ребёнка
19.05.1926

Сын: Bogdanov Pete (Shubin)

Мать ребёнка: Dunya Ivanovna

Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
11.03.1932

Сын: Bogdanov John Peter

Мать ребёнка: Dunya Ivanovna

Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Dunya Ivanovna

Смерть
04.05.1986
Los Angeles County, California, USA
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